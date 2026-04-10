Не выжившие на Камчатке туристы добровольно предпочли более опасный маршрут

«112»: Не выжившие на Камчатке туристы добровольно предпочли опасный маршрут

Российские туристы, которые не выжили во время похода на Камчатке, добровольно предпочли спуститься по более опасному маршруту. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что 28 марта группа отправилась из поселка Пиначево, а 3 апреля между ними произошла ссора. Оказалось, что руководитель группы Елизавета Р. и участник Егор Р. предпочли более короткий и безопасный маршрут для возвращения и забрали с собой палатку и спутниковый телефон. Остальные семеро же сами решили остаться на выбранном ранее пути, хотя тот оказался длиннее и опаснее.

Группа распалась в районе Таловского кордона. 6 апреля они перестали выходить на связь, а через сутки попали в сильную пургу. Двое из семерых не выжили — 24-летний Сергей В. и 22-летний Федор Р. Оставшиеся получили обморожение и были спасены вертолетом МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу, все участники были найдены.