17:16, 10 апреля 2026Экономика

Немцев призвали притормозить

Глава МЭА Бироль призвал власти ФРГ ввести ограничение скорости на автобанах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Властям Германии стоит задуматься о введении скоростных ограничений на автобанах ради экономии топлива в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит ТАСС.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к стремительному росту цен на нефть и нефтепродукты из-за масштабных перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока. Ограничение максимальной скорости на автобанах позволило бы Германии сэкономить топливные резервы на случай нехватки бензина и дизельного топлива, отметил Бироль.

При этом достаточно небольшого снижения предельно допустимой скорости (на 10 километров в час), чтобы сократить ежегодное потребление нефти и нефтепродуктов в стране на величину до 6 процентов. Ограничение же до 120 километров в час на автомагистралях и до 80 километров в час в черте города позволит ФРГ ежегодно экономить 3,2 миллиарда литров бензина и дизельного топлива. Это поможет сформировать оптимальную топливную подушку безопасности на случай возникновения дефицита, констатировал руководитель отраслевого агентства.

Ранее он предупредил власти европейских стран о риске скорой нехватки авиационного керосина и дизтоплива. Если судоходство в Ормузском проливе не придет в норму в ближайшее время, ряд государств Европейского союза (ЕС) рискуют столкнуться с дефицитом ключевых видов топлива. В некоторых странах региона, отмечала Corriere della Sera, топливных резервов хватит всего на 8-10 дней. При худшем раскладе крупнейшие аэропорты ЕС останутся без авиакеросина к лету.

