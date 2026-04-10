Новый стадион в Бухаресте назовут в честь бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Об этом сообщает Mediafax.

Арена получит название «Динамо Мирча Луческу». Известный специалист является воспитанником бухарестского «Динамо», а с 1985 по 1990 годы он тренировал свою родную команду.

29 марта Луческу был госпитализирован перед поездкой на гостевой товарищеский матч со Словакией. В больнице он перенес сердечный приступ, а затем его ввели в состояние искусственной комы. 7 апреля один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола, выигравший за карьеру 35 трофеев, умер на 81-м году жизни.

В последнее время Луческу возглавлял сборную Румынии. В последнем матче под его руководством команда уступила в полуфинале европейской квалификации на чемпионат мира-2026 Турции со счетом 0:1, из-за чего не попала на первенство планеты.

В «Зените» Луческу работал в сезоне-2016/2017. Вместе с ним команда из Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали чемпионата России.