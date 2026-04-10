Прошедшие через Ормузский пролив суда оказались связаны с Ираном

Reuters: Большинство проходящих через Ормузский пролив судов связаны с Ираном

Свободный проход судов через Ормузский пролив по-прежнему не обеспечен, а фиксируемый трафик возникает за счет поставок, связанных с Ираном. Об этом со ссылкой на данные платформ по отслеживанию судов сообщает Reuters.

В том числе иранские воды покинули три танкера с партиями нефти, а также один балкер с грузом железной руды, следующий в Китай. Информации о еще трех сухогрузах, которые вышли из Персидского залива, не приводится.

Большинство судов стоят на якоре и никак не реагируют на двухнедельное перемирие между США и Ираном, в рамках которого Исламская Республика якобы пообещала не препятствовать движению в проливе.

Ранее глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер признал, что Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для прохода многих иностранных судов. Он назвал неприемлемой идею платы за безопасный проход иностранных судов, которую продвигает Иран.

До этого планами Тегерана собирать плату за выход из Персидского залива возмутились руководители крупнейших нефтяных компаний США.