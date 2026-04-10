Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:28, 10 апреля 2026Экономика

Прошедшие через Ормузский пролив суда оказались связаны с Ираном

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Свободный проход судов через Ормузский пролив по-прежнему не обеспечен, а фиксируемый трафик возникает за счет поставок, связанных с Ираном. Об этом со ссылкой на данные платформ по отслеживанию судов сообщает Reuters.

В том числе иранские воды покинули три танкера с партиями нефти, а также один балкер с грузом железной руды, следующий в Китай. Информации о еще трех сухогрузах, которые вышли из Персидского залива, не приводится.

Большинство судов стоят на якоре и никак не реагируют на двухнедельное перемирие между США и Ираном, в рамках которого Исламская Республика якобы пообещала не препятствовать движению в проливе.

Ранее глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер признал, что Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для прохода многих иностранных судов. Он назвал неприемлемой идею платы за безопасный проход иностранных судов, которую продвигает Иран.

До этого планами Тегерана собирать плату за выход из Персидского залива возмутились руководители крупнейших нефтяных компаний США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok