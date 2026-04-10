Обнаружен неожиданный механизм развития гипертонии

CR: Контролирующая дыхание область мозга влияет на развитие гипертонии

Ученые обнаружили, что одна из областей мозга может играть ключевую роль в развитии повышенного давления. Речь идет о зоне, связанной с контролем дыхания, которая, как оказалось, способна также влиять на состояние кровеносных сосудов. Результаты исследования опубликованы в Circulation Research (CR).

В экспериментах на животных исследователи показали: активация этой области приводит к сужению сосудов и росту артериального давления. Когда же ее работу подавляли, показатели возвращались к норме. Предполагается, что через этот механизм изменения дыхания могут запускать реакцию нервной системы, повышающую давление.

Авторы отмечают, что это открытие помогает объяснить, почему у людей с нарушениями дыхания, например при апноэ сна, чаще развивается гипертония. В условиях нехватки кислорода этот участок мозга активируется и может усиливать патологические процессы.

Ученые также предложили потенциальный подход к лечению — воздействие на специальные рецепторы в области шеи, которые могут косвенно регулировать активность этой зоны. Однако пока результаты получены только на животных, и их еще предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.

