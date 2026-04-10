19:04, 10 апреля 2026Мир

Посол раскрыл просьбу Пакистана к России по Ближнему Востоку

Посол Тирмизи: Пакистан просил Россию повлиять на Израиль в конфликте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пакистан просил Россию повлиять на Израиль для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи в интервью RTVI.

Дипломат отметил, что каналы между Россией и Пакистаном всегда были открыты. По ним Исламабад просил Москву донести израильской стороне посыл, что последствия от войны с Ираном будут плачевными для самого Израиля.

Ранее Иран поставил США условие, что прекратит переговоры в Пакистане, если Израиль возобновит бомбардировки Ливана.

10 апреля министр обороны Пакистана Ходжа Асиф опубликовал в соцсети X пост, в котором оскорбил Израиль, назвав его «раковой опухолью» и «проклятием для человечества», однако позже удалил публикацию.

