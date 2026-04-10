06:31, 10 апреля 2026

Раскрыта причина повышенного риска хронического панкреатита

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Метаболический синдром может существенно повышать риск развития хронического панкреатита. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные крупного проспективного исследования. Результаты работа опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Метаболический синдром — это совокупность нарушений обмена веществ, включающая повышенный уровень сахара в крови, абдоминальное ожирение, высокое артериальное давление и нарушения липидного профиля. Такое сочетание факторов значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

В работе использовали данные почти 350 тысяч человек из базы UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 18 лет. За это время хронический панкреатит был выявлен у 623 участников. Оказалось, что у людей с метаболическим синдромом риск заболевания был примерно в два раза выше по сравнению с теми, у кого его не было.

Анализ показал, что риск увеличивается по мере накопления компонентов синдрома. Наиболее значимыми факторами оказались повышенный уровень глюкозы в крови и абдоминальное ожирение — они сильнее всего были связаны с развитием заболевания. Также ученые отметили роль системного воспаления, которое частично объясняет эту связь.

Авторы подчеркивают, что контроль метаболического здоровья — включая уровень сахара и массу тела — может играть важную роль в профилактике хронического панкреатита.

Ранее ученые назвали неожиданная опасность приема популярного лекарства от изжоги.

