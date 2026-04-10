14:42, 10 апреля 2026Путешествия

Раскрыты последние слова не выжившего на Камчатке туриста

Не выживший на Камчатке 22-летний турист Федор Р. списался с сестрой
Зарина Дзагоева
Фото: Sergey Malkov / Russian Look / Globallookpress.com

Не выживший на Камчатке 22-летний турист Федор Р. незадолго до трагедии списался с сестрой. Его последние слова она раскрыла в беседе с «КП-Петербург».

Как рассказала девушка, подтверждений смерти ее брата нет. Группа неоднократно выходила на связь с родными и сообщала свое местоположение. 7 апреля Федор написал сестре в последний раз: «Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично».

Помимо него, не выжил еще один 24-летний парень по имени Сергей В. Оба они состояли в турклубе имени И.А. Ефремова из Петербурга. Федор учился в Горном университете, а Сергей недавно его окончил. Они увлекались активными видами отдыха.

Выжившие рассказали, что в одну из ночей пурга и ветер сломали шатер, а участникам группы пришлось держать его, чтоб тот не развалился окончательно. Из-за залетавшего внутрь снега все получили обморожение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу, все участники были найдены.

