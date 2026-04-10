18:14, 10 апреля 2026

Россиянин поставил на матч «Зенит» — «Спартак» и выиграл 11 миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче «Зенит» — «Спартак» и выиграл 11 миллионов
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин поставил на матч «Зенит»«Спартак» и выиграл 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Игрок сделал ставку на ничейный исход в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Команды сыграли в основное время со счетом 0:0, а в серии пенальти со счетом 7:6 выиграл «Спартак».

Клиент букмекерской конторы поставил три миллиона рублей на ничью с коэффициентом 3,72. Таким образом, он выиграл 11 миллионов 160 тысяч рублей.

Ранее безголевая ничья в полуфинале Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» лишила игрока 500 тысяч рублей. Ставка была сделана на то, что краснодарцы забьют как минимум один мяч.

