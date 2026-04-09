21:20, 9 апреля 2026Мир

Ситуация с США и Ираном потрясла Запад после заявлений Трампа

UnHerd: США после атаки на Иран не восстановят свой авторитет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Вашингтоне не получится восстановить свой авторитет перед мировым сообществом из-за операции против Ирана. К такому выводу пришли авторы UnHerd.

По их мнению, если гражданская инфраструктура Тегерана уцелела, то роль американцев в послевоенном порядке уже не сможет восстановиться. В этом смысле ущерб от ударов не столько лежит в военной плоскости, сколько — в репутационной.

«Рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство», — отмечается в публикации.

Как подчеркнул журналист, Соединенные Штаты оказались в «величайшей военной беде», и теперь переживают поворотный момент цивилизационного масштаба.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, стороны сейчас близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Вскоре стало известно, что переговоры представителей Америки и Исламской Республики могут пройти в пакистанском Исламабаде, предположительно, в субботу, 11 апреля.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    В Германии оценили риск захвата Россией Европы

    В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

    Участник инцидента с Пашиняном получил сотрясение мозга

    Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

    Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

    Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

    Рютте высказался о распаде НАТО

    ЦСКА направит выручку продажи от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

    В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

    Все новости
