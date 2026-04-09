Ситуация с США и Ираном потрясла Запад после заявлений Трампа

UnHerd: США после атаки на Иран не восстановят свой авторитет

В Вашингтоне не получится восстановить свой авторитет перед мировым сообществом из-за операции против Ирана. К такому выводу пришли авторы UnHerd.

По их мнению, если гражданская инфраструктура Тегерана уцелела, то роль американцев в послевоенном порядке уже не сможет восстановиться. В этом смысле ущерб от ударов не столько лежит в военной плоскости, сколько — в репутационной.

«Рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство», — отмечается в публикации.

Как подчеркнул журналист, Соединенные Штаты оказались в «величайшей военной беде», и теперь переживают поворотный момент цивилизационного масштаба.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, стороны сейчас близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Вскоре стало известно, что переговоры представителей Америки и Исламской Республики могут пройти в пакистанском Исламабаде, предположительно, в субботу, 11 апреля.

