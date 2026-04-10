Свадебный наряд невесты с маленькой грудью всполошил россиянок

Невеста Ксения (фамилия неизвестна) с маленькой грудью примерила свадебный наряд и всполошила россиянок. Ролик и комментарии появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом kesy.looks разместила ролик, в котором предстала в белой облегающей юбке со шлейфом и корсете с глубоким декольте, обшитом кружевом. Затем девушка повернулась боком к камере и продемонстрировала пустоту в чашке корсета. «Боль всех девушек с Балтикой 0», — иронично подписала она.

Пользовательницы сети поддержали россиянку под видео, которое стало вирусным. «Это еще ладно, настоящее унижение я испытала на маммографии», «Наконец-то жизненные рилсы и родная аудитория в комментах», «Вот вопрос: на кого это шьют?», «Платье огонь, просто боком не вставайте», «Мне кажется, что сейчас все шьют под силиконовую грудь, но не могу это доказать», — написали женщины.

В марте россиянок вынудили платить за примерку свадебных платьев. Свадебный рилсмейкер Татьяна заявила, что такое решение аргументировано снижением потока невест в свадебный сезон.