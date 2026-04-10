Трагедию с туристами на Камчатке описали фразой «как на перевале Дятлова»

Туристам на Камчатке пришлось разрезать палатку изнутри, чтобы выбраться

Одна из туристок описала случившуюся с ними на Камчатке трагедию фразой «у нас получилось, как на перевале Дятлова». Ее слова передает «КП».

Известно, что в одну из ночей шатер группы сломался, его замело снегом, пока участники группы пытались удержать палатку целой. Вскоре туристам пришлось разрезать палатку изнутри, чтобы выбраться. Оказавшись на морозе в мокрых спальниках, они стали ждать спасателей.

«Когда мы подъехали, у людей не было никакого шока. Мы отпопили их горячим чаем, спросили, есть ли у кого обморожения. Один парень сказал, что у него отморожены пальцы, потому что он их плохо чувствует. Мы дождались основную спасательную группу, утеплили людей, посадили на снегоходы и эвакуировали до точки подбора вертолета», — поделился спасатель.

В настоящее время четыре человека находятся в Камчатской краевой больнице в стабильном и стабильно тяжелом состоянии. Их обследуют также на возможную пневмонию и другие осложнения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Лебедев заявил, что причиной трагедии с туристами на Камчатке стало пренебрежение правилами безопасности. Тем временем спасательная операция подошла к концу, все участники были найдены.