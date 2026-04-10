Трамп предпринял необычный шаг в отношении Китая

WSJ: Трамп кардинально изменил политику США в отношении Китая

Администрация США смягчила свою политику в отношении Китая после встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Осенью 2025 года Пентагон представил Трампу проект документа об оборонной стратегии, в котором Китай был показан «так же, как и на протяжении последнего десятилетия — главной угрозой безопасности США».

Однако Трамп воспротивился и приказал своему заместителю в военном министерстве переписать документ, и уже в опубликованной обновленной Стратегии национальной обороны от января 2026 года вместо предыдущей формулировки был выбран «примирительный тон в отношении Пекина».

«Вторая администрация Трампа предпринимает необычный шаг, отказываясь от политики, которая была сформулирована при его первом президентском сроке (...). Такая концепция представляет собой кардинальный сдвиг в политике, торговой практике и риторике США в отношении Китая, основанный на новой мантре: "Не раскачивай лодку"», — указали авторы материала.

Кроме того, американские чиновники отмечают, что после встречи Трампа и Си Цзиньпина Вашингтон приостановил введение высоких пошлин, отказался от планов по введению санкций в отношении китайских компаний, которые, по мнению США, «представляли угрозу для нацбезопасности», а также поручил государственным служащим смягчить риторику в отношении КНР.

4 февраля Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине года. Российский лидер с благодарностью принял приглашение.