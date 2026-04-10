Тренер сборной Польши по футболу умер в возрасте 49 лет

Яцек Магера, ассистент главного тренера сборной Польши Яна Урбана, умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте Польской футбольной ассоциации (PZPN).

Причины смерти специалиста не уточняются. «PZPN выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры. Мы также просим уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время», — говорится в заявлении ассоциации.

По данным Meczyki.pl, в пятницу, 10 апреля Магера потерял сознание во время пробежки. Тренера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Магера пополнил тренерский штаб сборной Польши летом 2025 года. До этого он возглавлял «Легию», «Шленск», а также юношескую и молодежную сборные Польши.