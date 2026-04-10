08:16, 10 апреля 2026

В ФИФА прояснили вопрос о работе российских судей на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Международной федерации футбола (ФИФА) прояснили вопрос о работе российских судей на ЧМ-2026. Об этом сообщает сайт организации.

Российских арбитров не будет на мундиале в Канаде, Мексике и США. Организаторы пригласили на турнир узбекских судей — Ильгиза Танташева, Андрея Цапенко и Тимура Гайнуллина.

Всего на чемпионате мира будут работать 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеопомощников из 50 стран. На сегодняшний день это рекордный показатель в истории первенств планеты. Среди наиболее известных судей значатся Иштван Ковач, Франсуа Летексье, Данни Маккели, Шимон Марчиняк, Майкл Оливер, Энтони Тэйлор, Клеман Тюрпен, Феликс Цвайер, Славко Винчич, Маурицио Мариани и другие.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США пройдет с 11 июня по 19 июля. Ранее определились все 48 его участников.

