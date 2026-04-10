Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:02, 10 апреля 2026Спорт

В Госдуме высказались о запрете продажи пива на стадионах

Депутат Свищев заявил, что не понимает запрета на продажу пива на стадионах
Владислав Уткин
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Госдуме не поняли причин запрета продажи пива на стадионах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что согласен с инициативой министра спорта РФ Михаилом Дегтяревым, по возвращению пива на стадионы. При этом он не понимает, почему Минздрав выступает против возобновления продаж напитка.

«На сегодняшний день тема с возвратом пива на стадионы пока закрыта. Моя энергия уже иссякла. Если Михаил Владимирович, возможно, возьмется за эту тему, то я надеюсь, что ему будет под силу решить данный вопрос», — отметил Свищев.

28 марта стало известно, что Министерство здравоохранения РФ заблокировало законопроект о возвращении продажи пива на стадионах, одним из авторов которого является Свищев. Ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok