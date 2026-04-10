13:40, 10 апреля 2026Бывший СССР

В Кремле ответили на слова Зеленского о перемирии

Песков: В Москве видели заявления Зеленского о готовности к перемирию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В Москве видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева поддержать пасхальное перемирие. На слова украинского лидера ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы также видели заявления Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В ходе брифинга Песков также заявил, что мир на Украине наступит, если Зеленский возьмет ответственность за этот процесс.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.

