В России ответили на слова Буданова о скором окончании конфликта

Сенатор Джабаров назвал несерьезными слова Буданова о скором окончании конфликта

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не верит словам глава офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который допустил скорое окончание конфликта. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор напомнил, что Буданов признан террористом в России.

Ранее Буданов утверждал, что Россия и Украина тратят большие средства на ведение конфликта, поэтому скоро он может завершиться на переговорах. Он выразил уверенность, что переговоры развиваются в направлении урегулирования, а стороны постепенно сближают свои позиции.

«Я не верю словам Буданова. Он террорист, признан террористом в нашей стране. На его совести многие жизни наших военачальников, многие теракты», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, если Буданов считает, что конфликт на Украине нужно прекращать, то он должен повлиять на Владимира Зеленского, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Москвой.

«Если он считает, что надо прекращать, то пусть повлияет на своего шефа, чтобы они шли на переговоры напрямую с Россией, заключали мирное соглашение. Делать такие заявления, которые ни к чему не обязывают, я думаю, что это просто несерьезно», — заключил Джабаров.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее назвал бредом сумасшедшего заявление Владимира Зеленского о расколе украинской нации в случае вывода из Донбасса подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам депутата, люди, в том числе даже на Западной Украине, хотят прекращения боевых действий.

