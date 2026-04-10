04:38, 10 апреля 2026Мир

Влияние конфликта с Ираном на планы Трампа по Гренландии оценили

Степашин: Трамп не пойдет на Гренландию, так как уже обжегся с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не пойдет на Гренландию, поскольку уже «обжегся» с Ираном. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал экс-премьер России Сергей Степашин.

«Я не думаю, что он [Трамп] туда полезет, он уже обжегся на Иране», — выразил мнение он.

До этого Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Он также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестко, как к колонии».

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

    Стилист назвала признаки безвкусно одетого человека

    В Госдуме назвали размер пенсии никогда не работавших россиян

    Российская тревел-блогерша развенчала мифы о криминальной Мексике

    Медик посоветовал россиянам не помогать пострадавшим в дорожных авариях

    На Украине рассказали о ненависти Зеленского к одному европейскому лидеру

    США предприняли одно действие перед нападением на Иран

    Анонимный миллиардер дал деньги на человеческие клоны без мозга для продления жизни

    Таблицы с нормой секса по возрастам назвали опасной чушью

    Все новости
