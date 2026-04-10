Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 10 апреля 2026Экономика

Стала известна реакция Путина на добровольный взнос в бюджет

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Размер добровольного взноса в бюджет, о желании сделать который один из миллиардеров рассказал на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), удивил остальных участников встречи. Об этом журналистам сообщил глава объединения Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — заметил он, не уточнив, о какой сумме идет речь и кто из бизнесменов решился на такой щедрый шаг.

При этом Шохин вновь повторил, что никаких призывов делать такие взносы со стороны главы государства не звучало, потому что это личное дело каждого. «Но он сказал, что, конечно, нельзя ограничивать порывы душевные», — передал реакцию Путина глава РСПП.

Ранее Шохин признал, что на встрече с Путиным обсуждалось возвращение налога на сверхприбыль за предыдущие годы, так называемого windfall tax. Главной проблемой он назвал отсутствие этих сверхприбылей у компаний, поскольку многие из них, напротив, наращивают убытки.

До этого об отсутствии призывов Путина к бизнесу скидываться в бюджет говорил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что все возможные пожертвования со стороны миллиардеров являются полностью добровольными, только из благодарности к государству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok