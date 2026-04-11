22:05, 11 апреля 2026Спорт

«Балтика» упустила победу над аутсайдером РПЛ

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на второй минуте забил полузащитник гостей Реналдо Сефас. На 48-й минуте счет сравнял Элдар Чивич. На 85-й минуте вывел «Балтику» вперед Максим Петров, реализовавший пенальти. На первой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для «Пари НН» Свен Карич.

Таким образом, после 24 матчей «Балтика» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Пари НН» является аутсайдером и находится на 14-м месте с 21 очком. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 очка.

В следующем матче «Балтика» на выезде сыграет с «Краснодаром» 19 апреля. «Пари НН» днем ранее примет московское «Динамо».

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    На Украине допустили возвращение в каменный век

    Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

    Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой

    Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

    Все новости
