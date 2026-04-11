«Балтика» упустила победу над аутсайдером РПЛ

Балтика сыграла вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Пари Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на второй минуте забил полузащитник гостей Реналдо Сефас. На 48-й минуте счет сравнял Элдар Чивич. На 85-й минуте вывел «Балтику» вперед Максим Петров, реализовавший пенальти. На первой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для «Пари НН» Свен Карич.

Таким образом, после 24 матчей «Балтика» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Пари НН» является аутсайдером и находится на 14-м месте с 21 очком. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 очка.

В следующем матче «Балтика» на выезде сыграет с «Краснодаром» 19 апреля. «Пари НН» днем ранее примет московское «Динамо».