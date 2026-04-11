14:08, 11 апреля 2026Наука и техника

Названа одна из главных опасностей полета на Марс

Глава «Роскосмоса» Баканов: Полет на Марс грозит космонавтам лучевой болезнью
Кирилл Луцюк

Фото: Joe Skipper / Reuters

При том уровне технологий, который достигнут на сегодняшний день, полет на Марс и обратно гарантированно обернется для космонавтов лучевой болезнью. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Его процитировало РИА Новости.

Он объяснил это тем, что организм человека во время такого путешествия будет подвергаться воздействию радиационных поясов и тяжелых заряженных частиц.

Баканов рассказал, что Россия будет отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне. В ближайшие годы запланирован запуск орбитальной станции для фотографирования Луны, посадочных аппаратов для исследования поверхности, а также модулей с ядерной энергоустановкой для обеспечения работы научных аппаратов.

По словам главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джареда Айзекмана, пилотируемая лунная миссия Artemis II завершилась успешно и США планируют продолжать полеты к Луне, пока не высадятся на ее поверхность в 2028 году.

