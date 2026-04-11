Оценены шансы на сенсацию в поединке между Тайсоном Фьюри и российским боксером

Победу боксера Махмудова над Тайсоном Фьюри оценили коэффициентом 5,20

Букмекеры оценили шансы российского боксера Арсланбека Махмудова одержать победу над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики называют победу россиянина сенсационной: нокаут от Махмудова оценивают коэффициентом 5,20, а его победу по очкам — в 10,00. Самый ожидаемый исход — нокаут Фьюри с коэффициентом 1,52, победа по очкам у него — 3,70, а в пределах 7–9 раундов — 4,30.

Британский боксер сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым в ночь на 12 апреля 2026 года. Бой пройдет в Великобритании.

В январе 2026-го Фьюри объявил о возобновлении карьеры. До этого британец неоднократно уходил из спорта, а затем возвращался. Всего на профессиональном ринге он провел 37 боев, 34 из которых завершились его победами, два — поражениями, а еще один был признан несостоявшимся. Махмудов записал на свой счет 21 победу при двух неудачах.