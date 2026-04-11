Оценены шансы на сенсацию в поединке между Тайсоном Фьюри и российским боксером

Букмекеры оценили шансы российского боксера Арсланбека Махмудова одержать победу над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Sport24.
Аналитики называют победу россиянина сенсационной: нокаут от Махмудова оценивают коэффициентом 5,20, а его победу по очкам — в 10,00. Самый ожидаемый исход — нокаут Фьюри с коэффициентом 1,52, победа по очкам у него — 3,70, а в пределах 7–9 раундов — 4,30.
Британский боксер сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым в ночь на 12 апреля 2026 года. Бой пройдет в Великобритании.
В январе 2026-го Фьюри объявил о возобновлении карьеры. До этого британец неоднократно уходил из спорта, а затем возвращался. Всего на профессиональном ринге он провел 37 боев, 34 из которых завершились его победами, два — поражениями, а еще один был признан несостоявшимся. Махмудов записал на свой счет 21 победу при двух неудачах.