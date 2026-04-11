22:59, 11 апреля 2026Спорт

Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» одержать победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Аналитики отдают предпочтение петербуржцам с коэффициентом 2,03 на победу (вероятность 47 процентов), успех гостей оценивают в 3,80 (25 процентов), ничью — в 3,45 (28 процентов).

Букмекеры прогнозируют результативный футбол: «обе забьют» с коэффициентом 1,80, а «тотал больше 2,5» выглядит вероятным. Первый гол ожидают от «Зенита» (1,73), второй тайм видят самым результативным (2,15), преимущество хозяев по угловым — 1,37.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» в Петербурге 12 апреля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    На Западе рассказали о подрыве шансов Украины вступить в Евросоюз

    В США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

    На Украине допустили возвращение в каменный век

    Оценены шансы «Зенита» обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

    В Москву доставили частицу пасхального Благодатного огня

    Раскрыты подробности переговоров между США и Ираном

    В Иране оценили перспективы третьего раунда переговоров с США

    Симоньян рассказала о словах Кеосаяна перед комой

    Зеленский рассказал о значении Украины для Ближнего Востока

    Все новости
