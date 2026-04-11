Предсказан срыв переговоров США и Ирана

05:07, 11 апреля 2026МирЭксклюзив

Новик: Переговоры США и Ирана могут быть сорваны из-за действий Израиля
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Переговорный процесс США и Ирана может быть сорван из-за риска дестабилизации в связи с продолжающимися действиями Армии обороны Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. С таким предположением в комментарии «Ленте.ру» выступил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Это формирует риск «параллельной эскалации», при которой переговорный процесс может быть сорван из-за внешних военных действий, не контролируемых напрямую участниками диалога

Николай Новикзаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

По мнению Николая Новика, наличие в обеих делегациях представителей высокого уровня и договоренностей о прекращении огня создает окно возможностей для соглашения по ряду вопросов. При этом политолог подчеркнул, что перспективы переговоров в Исламабаде остаются туманными.

8 апреля ЦАХАЛ объявила о приостановке ударов по Ирану в рамках конфликта на Ближнем Востоке. В то же время в израильской армии подчеркнули намерения продолжать военные действия против движения «Хезболла» на территории Ливана, включая проведение наземных операций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов. При этом глава Белого дома отметил готовность США к силовому сценарию в случае провала переговоров.

