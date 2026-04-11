Появились подробности о суде над бывшим депутатом Госдумы

Адвокат Анохин: Дело экс-депутата ГД Бальбека рассмотрят в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело экс-депутата Государственной Думы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека в закрытом режиме. Об этом заявил его адвокат Алексей Анохин. Его процитировало РИА Новости.

По словам юриста, суд закрыл процесс, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе.

Отмечается, что Бальбека обвиняют в клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни.

