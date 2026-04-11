Появились подробности о суде над бывшим депутатом Госдумы

13:19, 11 апреля 2026Силовые структуры

Адвокат Анохин: Дело экс-депутата ГД Бальбека рассмотрят в закрытом режиме
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Руслан Бальбек. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Суд рассмотрит дело экс-депутата Государственной Думы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека в закрытом режиме. Об этом заявил его адвокат Алексей Анохин. Его процитировало РИА Новости.

По словам юриста, суд закрыл процесс, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе.

Отмечается, что Бальбека обвиняют в клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни.

В конце февраля Генеральная прокуратура России подала антикоррупционный иск об изъятии активов бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева общей стоимостью 11 миллиардов рублей. Прокуроры установили, что Исаев после избрания в парламент не оставил свой бизнес, а воспользовался открывшимися возможностями и влиянием для незаконного обогащения. В частности, парламентарий за бесценок скупил 413 гектаров земли в Краснодаре, выделенных под жилищное строительство.

    Последние новости

    Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

    В России усомнились в успехе пасхального перемирия

    Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

    Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

    Верховного лидера Ирана изуродовало

    Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

    В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

    Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

    Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

    Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

    Все новости
