Раскрыта причина неуплаты налогов Лерчек и ее экс-супругом

Блогерша Лерчек и ее экс-супруг не заплатили налоги из-за развода

Раскрыта причина неуплаты налогов блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супругом Артемом Чекалиным. Информацию публикует РИА Новости.

Выяснилось, что знаменитости пропустили срок уплаты в 2024 году из-за ссор во время развода, в результате чего на них было возбуждено уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

«В связи с первым делом у нас в семье случился развод, начали ругаться, ссориться. Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия. Честно сказать, в ссорах там не то, что налоги, друг друга обвиняли ... налоги не заплатили. Как и обещали в налоговой, через месяц отправили на возбуждение дела, 2 октября 2024 года меня опять задержали», — пояснил Чекалин на суде в последнем слове.

При этом предприниматель подчеркнул, что за время судебных тяжб он так и не понял, в чем его обвиняют. Кроме того, он попросил суд в случае обвинительного приговора назначить ему условное наказание, поскольку, по его словам, его бывшей жене недолго осталось жить. «Иначе дети просто с ума сойдут, потому что их маме немного осталось, им без меня будет очень тяжело», — пояснил он.

Против пары уже возбуждали два уголовных дела, которые впоследствии были прекращены: об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег в особо крупном размере.

В марте суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Чекалиной из-за болезни. Ее отпустили из-под домашнего ареста.