Россиянин сделал ставку на три матча еврокубков и не угадал ни одного исхода

Россиянин проиграл 180 тысяч рублей, поставив на три матча еврокубков

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на еврокубки, собрав экспресс из трех событий. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Общий коэффициент на матчи составил 7,19. На кону стояли 180 тысяч рублей и потенциальный выигрыш в 1,3 миллиона, однако россиянин не угадал ни одного исхода.

В матче «Фрайбург» — «Сельта» игрок ждал обмена голами «обе забьют», однако хозяева разгромили гостей 3:0. «Порту» по плану должен был победить «Ноттингем Форест», но команды сыграли со счетом 1:1. Заключительная ставка на «обе забьют — да» в игре «Майнц» — «Страсбур» также провалилась: немцы выиграли со счетом 2:0.

Ранее безголевая ничья в полуфинале Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» лишила игрока 500 тысяч рублей. Ставка была сделана на то, что краснодарцы забьют как минимум один мяч.