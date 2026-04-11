Убийца 14 лет скрывался от следствия на Алтае

Убивший 14 лет назад женщину скрывался от следствия на Алтае

Маньяк Николай Румянцев из Рубцовска, который убил 14 лет назад женщину, скрывался от следствия на Алтае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, в 2012 году 18-летний преступник подмешал 39-летней Елене в напиток психотропное вещество фенобарбитал, убил ее, раздел и оставил тело за рестораном.

Известно, что россиянин приехал с друзьями развлекаться. Они подвезли женщину и уговорили ее выпить с ними. В результате компания привезла пострадавшую на берег реки Алей в районе села Безрукавка. Когда жертва почувствовала недомогание и стала кричать, Румянцев набросился на нее и избил до потери пульса.

Тело женщины Румянцев спрятал в багажник машины, довез его до ресторана «Пале Рояль», снял всю одежду и оставил в лесополосе. При этом ему удалось скрыть следы преступления, а затем продолжить обычную жизнь.

Однако позже Румянцев начал воровать. Так, в 2018 году он получил восемь месяцев условного срока за кражу. Лишь спустя годы его отправили в СИЗО за расправу над человеком.

Ранее в апреле убийцу 22-летней девушки поймали через 42 года. Полиция американского штата Джорджия объявила о поимке насильника и убийцы девушки Сандры Кей Дэвис.