13:09, 11 апреля 2026

Убийца 14 лет скрывался от следствия на Алтае

Убивший 14 лет назад женщину скрывался от следствия на Алтае
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Маньяк Николай Румянцев из Рубцовска, который убил 14 лет назад женщину, скрывался от следствия на Алтае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, в 2012 году 18-летний преступник подмешал 39-летней Елене в напиток психотропное вещество фенобарбитал, убил ее, раздел и оставил тело за рестораном.

Известно, что россиянин приехал с друзьями развлекаться. Они подвезли женщину и уговорили ее выпить с ними. В результате компания привезла пострадавшую на берег реки Алей в районе села Безрукавка. Когда жертва почувствовала недомогание и стала кричать, Румянцев набросился на нее и избил до потери пульса.

Тело женщины Румянцев спрятал в багажник машины, довез его до ресторана «Пале Рояль», снял всю одежду и оставил в лесополосе. При этом ему удалось скрыть следы преступления, а затем продолжить обычную жизнь.

Однако позже Румянцев начал воровать. Так, в 2018 году он получил восемь месяцев условного срока за кражу. Лишь спустя годы его отправили в СИЗО за расправу над человеком.

Ранее в апреле убийцу 22-летней девушки поймали через 42 года. Полиция американского штата Джорджия объявила о поимке насильника и убийцы девушки Сандры Кей Дэвис.

