Убийца 14 лет скрывался от следствия на Алтае

Маньяк Николай Румянцев из Рубцовска, который убил 14 лет назад женщину, скрывался от следствия на Алтае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным издания, в 2012 году 18-летний преступник подмешал 39-летней Елене в напиток психотропное вещество фенобарбитал, убил ее, раздел и оставил тело за рестораном.
Известно, что россиянин приехал с друзьями развлекаться. Они подвезли женщину и уговорили ее выпить с ними. В результате компания привезла пострадавшую на берег реки Алей в районе села Безрукавка. Когда жертва почувствовала недомогание и стала кричать, Румянцев набросился на нее и избил до потери пульса.
Тело женщины Румянцев спрятал в багажник машины, довез его до ресторана «Пале Рояль», снял всю одежду и оставил в лесополосе. При этом ему удалось скрыть следы преступления, а затем продолжить обычную жизнь.
Однако позже Румянцев начал воровать. Так, в 2018 году он получил восемь месяцев условного срока за кражу. Лишь спустя годы его отправили в СИЗО за расправу над человеком.
