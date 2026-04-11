20:55, 11 апреля 2026

В Домодедово поменяется руководство

Домодедово возглавит первый заместитель гендиректора Шереметьево Андрей Никулин
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Домодедово поменяется руководство. Информацию со ссылкой на источники публикует издание «Ведомости».

По словам трех собеседников издания, аэропорт возглавит первый заместитель гендиректора Шереметьево Андрей Никулин. Он должен начать работу 17 апреля.

Никулин сменит на посту Андрея Иванова, который в прошлом занимал посты замглавы Минфина, первого замминистра экономического развития, а также работал в структурах аэропорта Внуково. Он возглавил Домодедово в июне 2025 года после перехода актива под контроль государства.

В феврале Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово. Договор о продаже аэропорта заключили дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) — ООО «Перспектива» — и банк ПСБ.

