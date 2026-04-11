В Ереване началось шествие сторонников российского бизнесмена

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:01, 11 апреля 2026

В центре Еревана началось шествие сторонников российского бизнесмена Карапетяна
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Сторонники партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен Самвел Карапетян, начали шествие в центре Еревана. Кадры публикует РИА Новости.

Отмечается, что массовое движение проходит без конфликтов, полиция не вмешивается в действия участников акции.

Материалы по теме:
«Мы сделали последний шаг» Почему армяне вышли на улицы и будут бороться до конца
«Мы сделали последний шаг»Почему армяне вышли на улицы и будут бороться до конца
26 апреля 2018
«Разводят тут армянский Афганистан» В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
«Разводят тут армянский Афганистан»В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
19 апреля 2018

Ранее состоялся митинг на площади Свободы, во время которого на большом экране показали выступление Карапетяна, задержанного в 2025 году и находящегося под домашним арестом.

Партия сторонников Карапетяна была зарегистрирована в январе. Адрес регистрации партии совпадает с офисом группы компаний «Ташир», которые принадлежат бизнесмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

    Москвичам посоветовали задуматься о смене резины

    Сотни мертвых и измазанных в нефтепродуктах птиц нашли в Анапе

    Путин назвал большим событием развертывание новой группировки связи

    Военкор прокомментировал атаку на космодром Плесецк

    В Иране пожаловались на чрезмерные требования США в ходе переговоров

    ВС России взяли под контроль территорию между Заречным и Красным Лиманом

    Эпичное уничтожение квадроцикла ВСУ российским дроноводом сняли на видео

    В Ереване началось шествие сторонников российского бизнесмена

    Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok