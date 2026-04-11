В Ереване началось шествие сторонников российского бизнесмена

В центре Еревана началось шествие сторонников российского бизнесмена Карапетяна

Сторонники партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен Самвел Карапетян, начали шествие в центре Еревана. Кадры публикует РИА Новости.

Отмечается, что массовое движение проходит без конфликтов, полиция не вмешивается в действия участников акции.

Ранее состоялся митинг на площади Свободы, во время которого на большом экране показали выступление Карапетяна, задержанного в 2025 году и находящегося под домашним арестом.

Партия сторонников Карапетяна была зарегистрирована в январе. Адрес регистрации партии совпадает с офисом группы компаний «Ташир», которые принадлежат бизнесмену.