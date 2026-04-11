В московском ресторане «Вкусно — и точка» нашли русских хакеров

Хакеры в ресторане «Вкусно — и точка» установили в кассу жучок ради бонусов

Двое мужчин в московском ресторане «Вкусно — и точка» установили в кассу самообслуживания самодельный жучок, пытаясь похитить бонусные баллы, и попались. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 48-летний Артур Г. и 19-летний Андрей Ю. разработали схему, в ходе которой юноша собрал устройство с возможностью считывать и передавать данные из внутренней сети ресторана на сторонний компьютер. В свою очередь, его подельник тайно установил девайс в аппарат самообслуживания в ресторане на улице Липецкой.

В результате «русские хакеры» получили доступ к кассовой системе, списку заказов, контроллеру кухни и другим данным, которые охраняются законом. Они намеревались начислять себе бонусы и экономить на еде, однако их нашли сотрудники заведения.

Работники заметили оборудование и вычислили преступников по камерам. Нагатинский районный суд приговорил Артура к одному году условно. В то же время Андрея к ответственности привлекать не стали, поскольку на момент следствия он был слишком молод.

