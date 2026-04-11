Врач рассказал о последнем желании тренера Луческу

10:10, 11 апреля 2026

Врач рассказал о желании тренера Луческу умереть на футбольном поле
Владислав Уткин
Мирча Луческу. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Врач Университетской больницы Бухареста Драгош Винеряну рассказал о последнем желании ушедшего из жизни тренера Мирчи Луческу. Его слова приводит Digi Sport.

«Однажды он сказал мне: "Все, чего я хочу, — это умереть на футбольном поле". Я чувствовал, что он открыт и в какой-то степени находится в гармонии с самим собой. Ему всегда было жаль, что он не на поле. Именно там проходила вся его жизнь», — сказал Винеряну.

29 марта Луческу был госпитализирован перед поездкой на гостевой товарищеский матч со Словакией. В больнице он перенес сердечный приступ, а затем его ввели в состояние искусственной комы. 7 апреля один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола, выигравший за карьеру 35 трофеев, умер на 81-м году жизни.

В последнее время Луческу возглавлял сборную Румынии. В последнем матче под его руководством команда уступила в полуфинале европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 Турции со счетом 0:1, из-за чего не попала на первенство планеты.

