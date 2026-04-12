Аналитики считают, что «Спартак» не сможет переиграть «Ростов»

Букмекеры сделали прогноз на матч «Спартак» — «Ростов». Об этом сообщает Sports.ru.

Аналитики считают, что «Спартак» не сможет переиграть ростовчан. Коэффициент на то, что желто-синие не уступят в Москве, составляет 1,71. Котировки на победу спартаковцев равны 3,30, победа «Ростова» оценивается на 2,17, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,60.

«Спартак» и «Ростов» сыграют между собой 12 апреля, начало матча в 16:30 по московскому времени. Красно-белые перед игрой идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ (Российской премьер-лиги), у него 41 очко в 23 матчах. Ростовчане находятся на десятом месте, они набрали 25 очков в 23 турах.

