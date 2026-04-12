15:12, 12 апреля 2026Спорт

Букмекеры сделали прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Аналитики считают, что «Спартак» не сможет переиграть «Ростов»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Букмекеры сделали прогноз на матч «Спартак» — «Ростов». Об этом сообщает Sports.ru.

Аналитики считают, что «Спартак» не сможет переиграть ростовчан. Коэффициент на то, что желто-синие не уступят в Москве, составляет 1,71. Котировки на победу спартаковцев равны 3,30, победа «Ростова» оценивается на 2,17, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,60.

«Спартак» и «Ростов» сыграют между собой 12 апреля, начало матча в 16:30 по московскому времени. Красно-белые перед игрой идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ (Российской премьер-лиги), у него 41 очко в 23 матчах. Ростовчане находятся на десятом месте, они набрали 25 очков в 23 турах.

Ранее букмекеры предсказали счет матча «Зенит» — «Краснодар». Они считают, что игра завершится со счетом 1:1.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
