12:15, 12 апреля 2026Спорт

Букмекеры предсказали счет матча «Зенит» — «Краснодар»

Аналитики полагают, что матч «Зенит» — «Краснодар» завершится со счетом 1:1
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры предсказали счет матча «Зенит» — «Краснодар». Об этом сообщает Betonemobile.

Аналитики полагают, что фаворитом в матче будет «Зенит». Коэффициент на его победу равен 2,03. Котировки на успех «Краснодара» равны 3,85, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

Букмекеры склоняются к тому, что команды сыграют со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 5,60.

Ранее аналитики предположили, кто станет победителем Лиги конференций в текущем сезоне. Фаворитом турнира является английский «Кристал Пэлас».

    Последние новости

    Песков раскрыл подробности разногласий между Россией и Украиной

    Автомобилистам напомнили о возможности привлекать владельцев собак к ответственности

    Песков назвал пугающую европейцев особенность России

    Названы новые места релокации экспатов из Дубая

    Назван срок запуска поврежденного Израилем и США НПЗ в Иране

    Семейная пара попала под обстрел ВСУ в Белгородской области

    Легенда «Спартака» упрекнул Хайкина в плохом воспитании

    В Госдуме прокомментировали идею Зеленского разместить военные базы на Украине

    Зеленскому посоветовали набраться смелости для заключения мира с Россией

    Стало известно о новой угрозе со стороны НАТО у границ России

    Все новости
