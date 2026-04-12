Букмекеры предсказали счет матча «Зенит» — «Краснодар». Об этом сообщает Betonemobile.
Аналитики полагают, что фаворитом в матче будет «Зенит». Коэффициент на его победу равен 2,03. Котировки на успех «Краснодара» равны 3,85, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.
Букмекеры склоняются к тому, что команды сыграют со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 5,60.
Ранее аналитики предположили, кто станет победителем Лиги конференций в текущем сезоне. Фаворитом турнира является английский «Кристал Пэлас».