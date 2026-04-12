Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:37, 12 апреля 2026Спорт

Гол российского нападающего помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

Владислав Уткин
Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Гол российского нападающего Павла Дорофеева помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты «Вегаса» победили на выезде в овертайм со счетом 3:2. Дорофеев забросил вторую шайбу своей команды с передачи другого российского форварда Ивана Барбашева.

Таким образом, 25-летний россиянин в 80 сыгранных матчах в текущем сезоне забросил 36 шайб и сделал 37 результативных передач. Дорофеев побил личный снайперский рекорд, датированный предыдущим сезоном, когда он забил 35 голов.

Ранее российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил очередной клубный рекорд. Он в 42-й раз в составе «дикарей» забросил минимум две шайбы за матч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Плохая новость для Ирана». Тегеран отказался от сделки с США после 21 часа переговоров. Что обсуждали стороны?

    Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

    Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

    Названа истинная цель публикации разговора Путина и Орбана

    В США оценили количество «козырей в рукаве» Ирана

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

    В давке на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО погибли туристы

    В Москве возобновили аренду самокатов и велосипедов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok