Гол российского нападающего помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

Гол российского нападающего Дорофеева помог «Вегасу» победить в матче НХЛ

Гол российского нападающего Павла Дорофеева помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты «Вегаса» победили на выезде в овертайм со счетом 3:2. Дорофеев забросил вторую шайбу своей команды с передачи другого российского форварда Ивана Барбашева.

Таким образом, 25-летний россиянин в 80 сыгранных матчах в текущем сезоне забросил 36 шайб и сделал 37 результативных передач. Дорофеев побил личный снайперский рекорд, датированный предыдущим сезоном, когда он забил 35 голов.

Ранее российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил очередной клубный рекорд. Он в 42-й раз в составе «дикарей» забросил минимум две шайбы за матч.