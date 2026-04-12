Легенда «Спартака» упрекнул Хайкина в плохом воспитании

Легенда «Спартака» Ловчев упрекнул вратаря Хайкина в плохом воспитании

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев упрекнул российского вратаря «Буде-Глимт» Никиту Хайкина в плохом воспитании. Его слова приводит РИА Новости.

«Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в "Спартаке" застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из "Буде-Глимта"? Так себе», — сказал Ловчев.

Также бывший защитник сборной СССР раскритиковал Хайкина за получение норвежского гражданства. «Я воспитан по-другому, в отличие от этих ребят, которые меняют гражданство. А их воспитало что-то другое, и, по большому счету, плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря», — сказал Ловчев.

Хайкин получил норвежский паспорт 10 апреля. Таким образом, он сможет выступить за сборную страны на чемпионате мира 2026 года.

30-летний вратарь переехал в Норвегию в 2019 году. Он заявил, что полюбил страну, ее порядки, культуру и природу. Спортсмен назвал Норвегию своим домом.