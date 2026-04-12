«Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:27, 12 апреля 2026

«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 63-й минуте забил нападающий гостей Хазем Мастури, реализовав пенальти. На 87-й минуте счет сравнял защитник Сесар Монтес.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте, набрав 45 очков. «Динамо» находится на 11-м месте с 23 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 очка.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Оренбургом» 18 апреля. «Динамо» днем позднее примет петербургский «Зенит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok