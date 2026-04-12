«Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 63-й минуте забил нападающий гостей Хазем Мастури, реализовав пенальти. На 87-й минуте счет сравнял защитник Сесар Монтес.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте, набрав 45 очков. «Динамо» находится на 11-м месте с 23 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 очка.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Оренбургом» 18 апреля. «Динамо» днем позднее примет петербургский «Зенит».

