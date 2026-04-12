Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:02, 13 апреля 2026Спорт

Нецензурно выругавшийся 12 раз за 37 секунд в интервью тренер Евсеев снова выругался

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал эмоциональный комментарий после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Интервью доступно на сайте «Чемпионата».

Специалист использовал семь нецензурных слов во время флеш-интервью. Он заявил, что его команда «кардинально меняется» и хочет больше играть в атаке, а также отметил, что у «Локомотива» в матче было немного опасных моментов.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В прошлом туре РПЛ Евсеев 12 раз выругался матом за 37 секунд флеш-интервью во время матча с «Балтикой». В результате Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС решил оштрафовать тренера за неспортивное поведение на 100 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok