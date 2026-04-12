Песков описал одно решение Европы фразой «было бы смешно, если бы не было так грустно»

Песков прокомментировал отказ ЕС от атомной энергии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал одно решение Европы фразой «было бы смешно, если бы не было так грустно». Своим мнением он поделился с автором информационной службы «Вестей» Павлом Зарубиным.

В интервью речь в том числе шла о решениях Евросоюза (ЕС) в сфере энергетики. «Было бы смешно, если бы не было так грустно. Представьте себе: Германия принимает решение об отказе от атомной энергии. Через дорогу находится страна — Франция — где свыше 80 процентов генерации, уже на тот момент, обеспечивалось за счет атомной энергии», — прокомментировал он.

В феврале 2025 года о необходимости возвращения к атомной энергетике заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.