03:12, 12 апреля 2026

Маргарита Симоньян рассказала об операции по удалению груди

Маргарита Симоньян рассказала о семичасовой операции по удалению груди
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая борется с раком, объяснила, почему ей удалили обе груди. Она рассказала о своем здоровье в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Как указала журналистка, врачи удалили ей обе молочных железы, операция длилась семь часов. «Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая — зачем вторая?» — уточнила она.

По словам Симоньян, у нее не было генетических предпосылок для развития онкологического заболевания. Она считает, что рак появился у нее из-за стресса.

Ранее она раскрыла новые подробности лечения. Глава RT рассказала, что из-за стресса у нее началось «ураганное» течение болезни.

