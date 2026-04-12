Маргарита Симоньян рассказала об операции по удалению груди

Маргарита Симоньян рассказала о семичасовой операции по удалению груди

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая борется с раком, объяснила, почему ей удалили обе груди. Она рассказала о своем здоровье в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Как указала журналистка, врачи удалили ей обе молочных железы, операция длилась семь часов. «Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая — зачем вторая?» — уточнила она.

По словам Симоньян, у нее не было генетических предпосылок для развития онкологического заболевания. Она считает, что рак появился у нее из-за стресса.

Ранее она раскрыла новые подробности лечения. Глава RT рассказала, что из-за стресса у нее началось «ураганное» течение болезни.

