Стало известно о состоянии получившего травму после силового приема Кузнецова

Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы в матче с «Локомотивом»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов избежал госпитализации после травмы, полученной в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Об этом сообщает РИА Новости.

В первом периоде хоккеист попал под силовой прием форварда «Локомотива» Александра Полунина и ударился головой о борт. После этого он не смог встать сам и покинул лед на носилках.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. Счет в серии до четырех побед — 3:0 в пользу ярославцев.

Текущий сезон Кузнецов начинал в «Металлурге», затем он перешел в «Салават Юлаев». До этого хоккеист выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», с которым выиграл Кубок Стэнли.