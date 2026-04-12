У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

У бойца Ислама Махачева в Италии украли бутсы, подаренные ему футболистом ПСЖ Хвичей Кварацхелией. Об этом спортсмен сообщил на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Остался кошелек и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самым ценным в чемодане были бутсы. После последней игры Хвича Кварацхелия подарил. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — написал Махачев.

34-летний Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. Кроме того, в 2016 году он победил на первенстве планеты по боевому самбо.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Махачева. Он состоится в августе 2026 года.