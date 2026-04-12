Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:14, 12 апреля 2026Спорт

У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

Владислав Уткин
Ислам Махачев. Фото: Joe Camporeale / Reuters

У бойца Ислама Махачева в Италии украли бутсы, подаренные ему футболистом ПСЖ Хвичей Кварацхелией. Об этом спортсмен сообщил на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Остался кошелек и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самым ценным в чемодане были бутсы. После последней игры Хвича Кварацхелия подарил. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — написал Махачев.

34-летний Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. Кроме того, в 2016 году он победил на первенстве планеты по боевому самбо.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Махачева. Он состоится в августе 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Риелторы нашли способ избежать обмана по «схеме Долиной»

    Гастроэнтеролог назвала вызывающий повышенное газообразование популярный завтрак

    В США заявили о потере всех главных партнеров после атаки на Иран

    Ирине Шейк простили долги в России

    Орбан ответил на вопрос о сроках открытия Украиной нефтепровода «Дружба»

    У Махачева в Италии украли подарок от Кварацхелии

    Власти Москвы рассказали о модернизации дорожных камер для рассылки автоштрафов

    МИД Ирана высказался об атмосфере недоверия на переговорах с США

    Врач назвала размер безопасной порции кулича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok