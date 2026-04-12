15:11, 12 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности перехода пасхального перемирия в долгосрочное

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной не перерастет в долгосрочное, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, в длительное перемирие оно не перерастет. Потому что необходимо последовательно идти к реализации моментов соглашения, о которых договаривались. Если к этому будет тенденция, то будут какие-то более надежные и более эффективные перемирия», — отметил Чепа.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что пасхальное перемирие не станет долгосрочным. По его мнению, вероятность того, что праздничное перемирие продолжится, слишком мала.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля. Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.

