Водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

В Дагестане обезопасили Мюрегинское водохранилище от риска прорыва дамбы

В Дагестане обезопасили Мюрегинское водохранилище в Сергокалинском районе от риска прорыва дамбы после обвала грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В настоящее время на месте ведутся работы по перекрытию доступа воды к дамбе. После контролируемого сброса воды удалось снизить ее уровень. Кроме того, ведется расчистка русла реки в зоне водозабора. Власти заверили, что в настоящее время никакой угрозы нет.

5 апреля на Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу. В результате власти региона эвакуировали более 4 тысяч человек. Позднее стало известно, что дамба была забетонирована только частично.