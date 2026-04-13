Евросоюз вернется к идее кредита Украине после поражения Орбана

14:57, 13 апреля 2026

Bloomberg: Поражение Орбана откроет путь для кредита ЕС Киеву на 90 млрд евро
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Председательствующий в Евросоюзе Кипр намерен как можно скорее вернуть в повестку дня вопрос о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Выделение средств Киеву блокировали власти Венгрии. Однако правящая партия премьера Виктора Орбана «Фидес» на парламентских выборах, прошедших 12 апреля, после 16 лет правления разгромно проиграла оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Будущий премьер во время предвыборной кампании подчеркивал, что намерен наладить отношения с ЕС и разблокировать финансирование Венгрии. В связи с этим в Брюсселе ожидают, что Будапешт во главе с Мадьяром откажется от препятствования инициативе по Украине.

Впрочем, сам политик пока не комментировал своего отношения к вопросу кредита, концентрируясь на внутренней венгерской повестке, в то время как Орбан сделал борьбу с Украиной одним из центров своей кампании. Не высказывался оппозиционер и по 20-му пакету санкций ЕС против России, заблокированному Будапештом.

Кроме того, решение не может быть принято до его назначения на новую должность и формирования правительства. Однако продолжение блокировки кредита вряд ли позволит Мадьяру улучшить отношение с ЕС.

Орбан объяснял свои поступки прекращением поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. В апреле президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что маршрут восстановят после атаки до конца весны.

