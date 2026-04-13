16:54, 13 апреля 2026Наука и техника

В сети нашли поддельные обновления Windows

Мошенники начали воровать данные пользователей Windows под видом обновления
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Хакеры начали распространять сайты, предлагающие якобы скачать последнюю версию Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

На появление подобных сайтов обратили внимание специалисты компании Malwarebytes. Веб-ресурсы полностью имитируют портал Microsoft, через который корпорация рассказывает о новых версиях операционной системы (ОС) Windows. Пользователям предлагают скачать обновление, но под его видом распространяют вирусы.

По словам авторов отчета, подлог можно заметить, если обратить внимание на неправильное название сайта. Один из них вел не на microsoft.com, а на ресурс с названием microsoft-update. Также злоумышленники предлагают установить обновление 24H2, которое уже не является актуальным — оно вышло в феврале 2024 года.

Кроме того, апдейты Windows обычно скачиваются системой автоматически — не нужно искать файлы с обновлениями на каких-либо сайтах в интернете. Журналисты напомнили, что новые версии ОС можно проверить в «Центре обновления Windows».

В середине апреля журналисты The Guardian выяснили, что мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных. Злоумышленники стали рассылать письма, составленные якобы в Apple.

    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    ВС России начали наступление под Купянском

    Все новости
