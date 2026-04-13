Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13 апреля 2026

Франция назвала условие участия в деблокировании Ормузского пролива

Аддад: Франция поддержит разблокирование Ормуза только после окончания конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция поддержит операцию по разблокированию Ормузского пролива только после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад, передает РИА Новости.

«[Необходимо] найти дипломатический путь для решения проблемы иранской ядерной программы (...) и после военных действий обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе. (...) Это будет происходить не в рамках военных действий, а после войны», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон выступает против инициированной США блокады Ормузского пролива.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.

По окончании переговоров президент США Дональд Трамп объявил, что 13 апреля Соединенные Штаты заблокируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада коснется судов, входящих и выходящих из иранских портов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok