15:25, 13 апреля 2026Мир

Иран выступил с серьезным предупреждением

ISNA: Американские базы являются целью для атак Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Иран предупредил, что все американские базы являются целью для возможных атак. Об этом заявили в генеральном консульстве Исламской Республики в Ираке, передает ISNA.

«Иран никогда не будет доверять США (...). Мы серьезно предупреждаем любую страну, которая укрывает военных США, что все американские базы — наша цель», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что начнет морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Уточняется, что ограничения судоходства начнутся 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

В ответ на это, пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари заявил, что Иран считает незаконной морскую блокаду со стороны США. Он предупредил, что безопасность портов в Персидском и Оманском заливах будет «либо для всех, либо ни для кого».

