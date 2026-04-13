12:15, 13 апреля 2026

Иранский конфликт взвинтил мировые цены на еще один вид сельхозпродукции

Bloomberg: На фоне иранского конфликта фисташки подорожали до максимума за 8 лет
Дмитрий Воронин

Фото: holy_ff / Shutterstock / Fotodom

Рынок еще одного вида сельхозпродукции пострадал из-за иранского конфликта. Удары США взвинтили мировые цены на фисташки до максимальных за восемь лет 4,57 доллара за фунт (454 грамма). Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets пишет Bloomberg.

Иран экспортирует треть мирового объема фисташек, занимая второе место по их поставкам. Ранее конкуренцию на рынке этих орехов, где американцы вырвались вперед только в 2000-х, называли в числе факторов, способных повлиять на начавшиеся в конце февраля атаки Вашингтона в отношении Тегерана.

По словам аналитика Ника Мосса из Expana Markets, проблемы с фисташками начались еще ранее, на фоне меньшего чем ожидалось урожая в 2025 году и внутриполитических проблем в Иране. Также сказался и рост популярности дубайского шоколада, в котором фисташки используются в качестве начинки.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 17:00 13 апреля начнется блокада судов, входящих и выходящих из иранских портов. На фоне этого вновь начали расти нефтяные цены.

